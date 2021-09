Mit dem Start in den September steht dem deutschen Aktienindex Dax seine bislang größte Reform unmittelbar bevor. Mit der Aufstockung von 30 auf 40 Werte buhlen Experten zufolge schwergewichtige Unternehmen aus der zweiten Börsenliga um einen Aufstieg. Entscheidend dafür ist nach dem geänderten Regelwerk der Börsenwert und nicht länger auch das Handelsvolumen. Der Nebenwerteindex MDax verkleinert sich von 60 auf 50. Als Lehre aus dem Wirecard-Skandal müssen Dax-Werte künftig auch weitere Kriterien zu Profitabilität und Coporate Governance erfüllen. Neben etablierten Konzernen würden auch einige wachstumsstarke Unternehmen in die Beletage des deutschen Aktienmarktes aufgenommen. Experten, wie Robert Halver von der Baader Bank, begrüßen die Reform: "Wirecard war der Game-Changer sicherlich bei den neuen Börsenregeln. Man möchte nur noch Unternehmen jetzt aufnehmen, die ersteinmal pünktlich ihre Bilanzen vorlegen, Gewinnen machen, nachhaltig überprüfbare Gewinne machen, für zwei Jahre, also einen längeren Zeitraum haben und wichtig natürlich auch, die Attraktivität eines Indizes ist dann immer gewährleistet, wenn möglichst viele Werte aufgenommen worden sind. Natürlich, mein Wunsch wäre es gewesen, richtig Wumms hätte die Sache bekommen, wenn wir es irgendwie hinbekommen sollten, dass wir in Deutschland so einen Index wie in Amerika den S&P 500 haben. 500 starke deutsche Werte. Von den großen bis zu den kleinen, dann hätten wir wirklich eine Wucht. Und da wär auch der deutsche Aktienmarkt noch attraktiver." Favoriten für den Aufstieg in den Dax sind unter anderem der Konsumgüterkonzern Beiersdorf, der Flugzeughersteller Airbus und der Online-Versandhändler Zalando. Zu den Anwärtern gehören auch der Autohersteller Porsche und der Kochboxen-Anbieter Hellofresh. Wer das Rennen gemacht hat, wird die Deutsche Börse am Freitag nach US-Handelsschluss bekanntgeben. Ausschlaggebend sind die Ranglisten auf Grundlage der Markkapitalisierung per Ende August.

