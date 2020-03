Angespannte Gesichter am Montag an der Frankfurter Börse. Denn der Ausverkauf an den Aktienmärkten geht weiter. Der Dax fiel am Montag zur Eröffnung um 5,5 Prozent. Und damit auf Vier-Jahres Tief. Börsianer bezweifelten, dass die jüngste Runde von Zinssenkungen und Geldspritzen großer Notenbanken der Weltwirtschaft in der aktuellen Coronavirus-Krise den notwendigen Rückenwind geben können. Einige Experten werten zudem die zweite drastische US-Zinssenkung binnen zwei Wochen als Zeichen für wachsende Nervosität bei der US-Notenbank. Wichtiger seien staatliche Konjunkturprogramme, sagt Robert Halver von der Baader-Bank: "Der Staat, Deutschland hat ja das Geld. Wir haben einen Überschuss im Staatshaushalt, das ist das erste. Und zweitens: Wir bekommen das Geld ja nachgeworfen, sozusagen. Und die EZB kauft uns die Staatsschulden ja auch noch ab. Das heißt, es sind quasi paradiesische Zustände, um jetzt etwas für die Wirtschaft zu tun. Und wenn wir das jetzt nicht machen, müssen wir später deutlich mehr Geld aufwenden, um das Ganze zu stützen. Dann lieber jetzt auch mal in die Verschuldung gehen, Einkommen stützen, auch investieren, Steuersenkungen, um hier wirklich den Bundesbürgern zu sagen, wir haben die Lage im Griff." Trotz der Krise gibt es an den Aktienmärkten auch Gewinner. Die Papiere von Drägerwerk setzten ihren Höhenflug fort und verbuchten mit einem Plus von 24 Prozent den zweitgrößten Kurssprung der Firmengeschichte. Am Freitag hatte die Bundesregierung 10.000 Beatmungsgeräte bei der Medizintechnik-Firma bestellt. Auch andere Länder reißen sich um solche Apparate, die zur Behandlung von Coronavirus-Patienten benötigt werden.