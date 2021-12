Der Dax ist positiv in die Börsen Woche in Frankfurt gestartet. In Erwartung bevorstehender Notenbank-Sitzungen tasten sich Anleger an den deutschen Aktienmarkt zurück. Der Dax stieg zur Eröffnung am Montag um 0,2 Prozent auf 15.651 Punkte. Das Hauptaugenmerk der Investoren liege auf dem Entscheid der US-Notenbank am Mittwoch. Dazu Robert Halver, Leiter Kapitalmarktanalyse von der Baader Bank am Montag in Frankfurt: "Der deutsche Aktienmarkt, hier die Stimmung, ist durchaus sehr positiv, obwohl ja das diese Woche die Woche der Notenbanken ist. Und wir werden ja, diese Woche wahrscheinlich mindestens von der US-Notenbank hören, dass sie ihren geldpolitischen Kurs verschärft. Zwar nicht schlimm, aber es ist eine Verschärfung. Die EZB wird wahrscheinlich weniger machen, aber ich glaube, das ist eingepreist. Und alle wissen: So richtig scharf können die Notenbanken gar nicht reagieren, denn wir sind ja überschuldet." Derzeit rechnen die Anleger mit drei US-Zinserhöhungen im kommenden Jahr. Angesichts rasch steigender Preise will zudem die Europäische Zentralbank die mit Ausbruch der Corona-Pandemie eingeleitete große Geldflut allmählich eindämmen. Für die Zinssitzung am Donnerstag ist ein Beschluss des EZB-Rats zu erwarten, das als Kriseninstrument geschaffene Anleihenprogramm namens PEPP nach gut zwei Jahren ab April 2022 abzuschalten.

