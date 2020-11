Vor den Bund-Länder-Beratungen über weitere Corona-Maßnahmen haben sich die Dax-Anleger mit Aktien eingedeckt. Der deutsche Leitindex stieg zur Eröffnung am Montag 0,7 Prozent auf 13.170 Punkte. Bundeskanzlerin Angela Merkel berät am Vormittag mit den Ministerpräsidenten der Länder, um eine Zwischenbilanz zu den im November verschärften Beschränkungen des öffentlichen Lebens zu ziehen. Wegen des schwer einzudämmenden Infektionsgeschehens sei es notwendig, die Ansteckungsrisiken im Schulbereich weiter zu reduzieren, heißt es in einer Beschlussvorlage für die Konferenz, die der Agentur Reuters vorlag. Über mögliche weiterreichende Maßnahmen soll demnach aber erst bei einem erneuten Treffen am 23. November entschieden werden. Trotz dieser Aussicht, sei die Stimmung an der Börse nicht schlecht, sagt Robert Halver von der Baader Bank: "Wir haben ja nach wie vor eine Situation, wo man sagen muss: Corona, damit müssen wir jetzt leben. Wir haben eine Impfstoff-Fantasie, wir haben einen Präsidenten Biden. Und in China und Asien haben wir ein Handelsabkommen, das für die Weltwirtschaft gut ist. Und das reicht aus, eigentlich zu sagen, wir bekommen in diesem Jahr zumindest die kleine Schwester einer Jahresendrally." Für Rückenwind sorgten robuste Wirtschaftsdaten aus Asien. Japans Wirtschaft meldete sich mit einem Rekordwachstum aus der Corona-Rezession zurück. Auch Chinas Industrieproduktion erholt sich schneller als erwartet und lässt Anleger auf ein schnelles Überwinden der Pandemiefolgen hoffen. Derzeit befinde sich die asiatische gegenüber der europäischen Wirtschaft auf der Überholspur, sagten Experten.

