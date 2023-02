STORY: Der Wochenstart an der Frankfurter Börse verlief freundlich. Der Dax stieg zur Eröffnung am Montag um 0,2 Prozent auf 15. 518 Punkte. Seit Freitag steht fest, dass die Commerzbank wie erwartet in den Dax zurückkehrt. Zuvor hatte der Industriegasriese Linde die Frankfurter Börse verlassen. "Das kam natürlich am Kapitalmarkt sehr positiv an. Die Commerzbank hatte ja auch zuletzt sehr gute Berichte reported, 1,4 Milliarden Gewinn nach Steuern. Der beste Gewinn seit 2007. Insofern ist es auch immer eine Prestige-Frage im ersten deutschen Index zu sein. Insofern die Commerzbank ist dann sehr froh, denke ich mal, wieder aufgenommen zu sein." Da die Wall Street wegen eines US-Feiertags geschlossen blieb, hielten sich die Anleger mit größeren Käufen zurück. Zudem gibt es Sorgen über weiter steigende Zinsen. "Ja, die Zinssorgen ist natürlich der Hauptbelastungsfaktor im Dax, der jetzt auch wieder verstärkt zurückkommt, nach zuletzt auch enttäuschenden Daten aus den USA, sind die Zinssorgen doch wieder zurück, speziell auch hier in Deutschland. Insofern wird die Luft jetzt etwas dünner bei 15.500. Wir haben ja seit zwei Wochen eine gewisse Seitwärtsbewegung. Da denkt man eigentlich auch, dass die in dem Sinne weitergeht." Hoffnungen setzten die Anleger dagegen auf ein bechleunigtes Wachstum beim wichtigen Handelpartner China. Bei den Einzelwerten stach BioNTech mit einem Kursplus von 2,6 Prozent heraus. Die Biotechfirma startet einem Magazinbericht zufolge demnächst mit klinischen Tests für ihren Impfstoff gegen Krebs.

Mehr