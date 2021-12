Das teils turbulente Börsenjahr 2021 klingt für Dax-Anleger geruhsam aus. Der deutsche Leitindex Dax beendete den verkürzten Handel am Donnerstag 0,2 Prozent im Plus bei 15.884,86 Punkten. Der Deutsche Leitindex berappelte sich in den vergangenen Wochen nach dem Schock über die neue Corona-Variante Omikron wieder und gewann auf Jahressicht deutlich. Oliver Roth von der Oddo Seydler-Bank: "Ja, das Resumee für 2021, das Börsenjahr 2021 ist natürlich ein positives. Wir haben nahezu 15 Prozent verdient in diesem Jahr im Dax. Wir haben sicherlich im Dax von 30 auf 40 Titel aufgestockt. Da waren schon ganz besondere Sachen dabei." Damit schloss der Dax das neunte Mal in zehn Jahren mit einem Jahresgewinn ab. Analysten rechnen auch im neuen Jahr mit neuen Kursrekorden. Dabei werde das Thema Corona an Bedeutung verlieren, glaubt Roth. "Ich glaube viel mehr wird uns im Börsenjahr 2022 das Thema Inflation beschäftigen. Denn ich glaube, entgegen was die Notenbanken erhoffen, dass wir das Thema Inflation weiterhin auf dem Tisch haben werden. Hohe Inflation, damit einhergehend dann auch Kursanstiege bzw. vor allem auch Zinsanstiege. Und diese Ängste werden dafür sorgen, dass wir durchaus in diesem Jahr ein ruppiges Jahr vor uns haben werden." Von seiner bisherigen Bestmarke von 16.290 Zählern ist der Dax nur noch rund 400 Punkte oder knapp drei Prozent entfernt.

