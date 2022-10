STORY: Die Hoffnung auf eine nachhaltigere Haushaltspolitik in Großbritannien stützt die europäischen Börsen. Der Dax lag am Montagvormittag 0,4 Prozent höher, der EuroStoxx50 gewann 0,3 Prozent und auch das britische Pfund stieg um 0,8 Prozent. Analysten zufolge rechnen Anleger damit, dass der frisch gekürte britische Finanzminister Jeremy Hunt ein verlässlicher Finanzminister ist. Sein Vorgänger Kwasi Kwarteng hatte mit der Ankündigung milliardenschwerer, nicht gegenfinanzierter Steuersenkungen die Börsen in Turbulenzen gestürzt. Für Robert Halver von der Baader Bank, ist eine andere Entwicklung für deutsche Unternehmen jedoch entscheidender: "Energiesicherheit ist das A und O einer modernen Volkswirtschaft. Damit spielt man nicht. Und was im Augenblick der Bundesregierung erleben, ist natürlich genau das diese Unsicherheit, die geschürt wird und damit auch die Angst vor Blackouts. Das kann niemand gebrauchen. Wenn man auch nur an diesem Allerheiligsten einer Volkswirtschaft rüttelt, darf man sich nicht wundern, wenn der deutsche Industriestandort mehr und mehr nachgibt." Der Ölpreis setzte zu einer Erholung an, nachdem er vergangene Woche wegen Nachfragesorgen um mehr als sechs Prozent abgestürzt war. Die Nordsee-Sorte Brent stieg um 90 US-Cent auf über 92 Dollar je Barrel.

