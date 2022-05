STORY: Deutliche Pluszeichen beim Dax zu Handelsbeginn am Donnerstag. Der deutsche Leitindex startete mit einem Aufschlag von mehr als zwei Prozent und näherte sich der Marke von 14.300. Grund für die gute Stimmung war die Leitzinserhöhung der US-Notenbank um 0,5 Prozent. Offenbar hatten die Marktteilnehmer mit einer noch stärkeren Zinsanhebung gerechnet. Robert Halver von der Baader Bank: "Trotz der Zinssteigerungen in den USA reagieren die Börsen sehr positiv, weil der US-Notenbankchef hat einen relativ klaren Plan für weitere Zinserhöhungen geliefert. Und er sagte, dass sogar die Chance besteht, dass sich die Inflation auswächst, im Laufe des Jahres. Das ist positiv, das heißt, so eine harte Zinserhöhungspolitik werden wir gar nicht sehen." Mit Spannung blicken jetzt viele auf die weiteren Schritte der Europäischen Zentralbank EZB. Halver glaubt nicht, dass die EZB in absehbarer Zeit ebenfalls die Zinsen erhöht. "Die EZB wird das nicht machen, weil die EZB andere Probleme hat. Der Ukraine-Konflikt mit all seinen Ausläufern ist ja näher bei uns als in Amerika. Wir sind Exportnationen. Wir brauchen die Rohstoffe, die wir ja im Moment nicht im ausreichenden Maß bekommen. Wir müssen Europa zusammenhalten, wir sind überschuldet. Das heißt, die EZB ist viel stärker daran interessiert, die Zinsen lange Zeit noch niedrig zu halten. Und sie kann keine Inflationsbekämpfung machen wie das die US-Notenbank macht." Die Ölpreise bleiben auf dem etwas höheren Niveau, das sie am Mittwoch erreicht hatten. Auslöser dafür war die Aussicht auf EU-Embargo auf russisches Rohöl.

