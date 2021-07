Nachdem die Frankfurter Börse zu Beginn des Wochenstarts schwächelte, drehte der Dax am Montagnachmittag leicht ins Plus. Robert Halver, Leiter der Kapitalmarktanalyse der Baader Bank mit seiner Einschätzung am Montag in Frankfurt: ROBERT HALVER, LEITER DER KAPITALMARKTANALYSE BEI DER BAADER BANK: "Die Börse ist ruhig, aber angenehm ruhig. Die großen Ängste, die wir in den letzten Wochen gespürt haben mit Zinsangst, die ist nicht mehr da. Die EZB hat sehr deutlich gemacht, dass ihr Notfallprogramm höchstwahrscheinlich in ein ökologisches Programm umgewandelt werden wird. Das bedeutet, dass die Liquiditätsschwemme immer noch sehr intakt ist. Auch die Sorgen um höhere Ölpreise sind nicht mehr greifbar. Das einzige, was ein bisschen stört, ist die Frage, was passiert mit der Delta-Variante von Corona. Aber ich denke, das kriegen wir auch einigermaßen gewuppt." Und was für die Deutsche Börse galt, sah auch europaweit ähnlich aus. Denn die europäischen Börsen waren am Montag nur schwer in die Gänge gekommen. Investoren mangelte es kurz vor dem Start der US-Berichtssaison in dieser Woche an neuen Impulsen. Und Anleger fürchteten zudem, dass die Verbreitung neuer Coronavirus-Varianten und der ungleiche Zugang zu den Impfstoffen eine rasche und stabile Erholung der Wirtschaft verhindern könnten. Der Euro notierte mit 1,1866 Dollar leicht schwächer als im Schlussgeschäft vom Freitag. Und am Aktienmarkt suchten die Investoren ihr Heil in defensiven Werten der Versorger- und Immobilienbranche.

