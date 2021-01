In der Hoffnung auf eine rasche Überwindung der Virus-Pandemie sind Aktienanleger mit frischem Elan in das Börsenjahr 2021 gestartet. Der Dax stieg am Montagvormittag auf ein Rekordhoch von über 13.900 Punkten. Die Diskussionen um eine Verlängerung des Lockdowns spielen an den Märkten offenbar eine untergeordnete Rolle. Investoren spekulieren vor allem in denjenigen Bereichen, die von den Restriktionen zur Eindämmung der Pandemie besonders hart getroffen wurden, auf eine Sonderkonjunktur. So stieg auch der europäische Index für den Reise- und Tourismus-Sektor um bis zu vier Prozent. Mit einem Plus von zeitweise gut acht Prozent gehörte etwa der Reise-Veranstalter TUI zu den Favoriten. Auch das bislang ausgebliebene Brexit-Chaos beflügelte die Märkte.

