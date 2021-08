Die Kursverluste in der Vorwoche haben an der Frankfurter Börse die Schnäppchenjäger auf den Plan gerufen. Der Dax startete knapp ein Prozent fester mit 15.930 Punkten in die neue Woche. Nach Einschätzung von Analysten wirken aber die Sorgen der vergangenen Woche nach. Es zeichne sich immer deutlicher ab, dass China als wirtschaftliches Zugpferd der Region vorerst ausfalle, hieß es. Dies habe entsprechende Konsequenzen für die globale Nachfrage. Die Furcht vor einem Ausbremsen der Konjunkturerholung wegen der Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus belastete auch weiter die Stimmung. Vergangene Woche wurden die Sorgen durch die Aussicht auf abebbende Geldströme der US-Notenbank verstärkt. Nach den jüngsten Sitzungsprotokollen gingen Anleger davon aus, dass die Fed schneller handeln könnte als gedacht. Innerhalb der Fed ist die Diskussion voll im Gange, wann die Notenbank am besten den Ausstieg aus den Käufen einleiten sollte. Weitere Hinweise auf den möglichen Zeitpunkt erhoffen sich Investoren nun von der Rede von US-Notenbankchef Jerome Powell am Freitag bei der Jahreskonferenz in Jackson Hole. Im Handelsverlauf am Vormittag gab der Dax einen Teil der Kursgewinne wieder ab.

