STORY: Der deutsche Aktienmarkt ist mit angezogener Bremse in die neue Woche gestartet. Der Leitindex Dax notierte zur Eröffnung am Montag 0,1 Prozent höher bei 15.596 Punkten. Nach dem konservativen Wachstumsziel Chinas, das der scheidende Ministerpräsident Li Keqiang zum Auftakt der Jahrestagung des Nationalen Volkskongresses in Peking am Sonntag ankündigte, warten die Anleger auf Impulse aus den USA. Li hatte beim Bruttoinlandsprodukt ein Zeil von rund fünf Prozent Plus ausgegeben. Er verwies dabei auf zahlreiche Risiken für die Konjunktur. Der Chef der US-Notenbank, Jerome Powell, spricht am Dienstag und Mittwoch vor dem Kongress. Zudem wird am Freitag der US-Arbeitsmarktbericht veröffentlicht. Es wurde nicht ausgeschlossen, dass die Zinsen deutlicher ansteigen könnten als noch im Dezember vorhergesagt. Bei den Einzelwerten steht Rheinmetall zum Wochenauftakt im Rampenlicht. Die Aktien des Rüstungskonzerns stiegen um 2,5 Prozent. Das Düsseldorfer Unternehmen zieht in den Leitindex Dax ein. Zudem verhandelt Rheinmetall laut einem Medienbericht über den Bau einer Panzerfabrik auf ukrainischem Boden.

