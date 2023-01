STORY: Gute Nachrichten zum Börsenstart am ersten Arbeitstag 2023 in Frankfurt: Denn der deutsche Leitindex Dax stieg zum Auftakt des frisch angepfiffenen neuen Börsen-Jahrs. Er notierte zur Eröffnung am Montag 0,5 Prozent höher bei 13.992 Punkten. Dazu der Kapitalmarktexperte Oliver Roth am Montag in Frankfurt: "Der Dax ist positiv ins neue Jahr gestartet. Wir haben sicherlich auch noch Nachholbedarf gehabt vom letzten Jahr, denn da war ja der letzte Handelstag doch eher ein bisschen enttäuschend gewesen. Das heißt, dieses sogenannte Window-Dressing, was am Jahresende immer stattfindet, ist noch nicht stattgefunden. Und da gibt es eben ein wenig Nachholbedarf." Es bleibt zu beachten, dass die wirtschaftlichen und geopolitischen Risiken und Belastungsfaktoren zumindest zum Jahresbeginn weiterhin da sind. Dazu zählen unter anderem die Bereiche: Krieg in der Ukraine, die damit verbundene Energiekrise sowie die anhaltend hohe Inflation. Positiv für die deutsche Wirtschaft ist, dass die Zahl der Erwerbstätigen in Deutschland im vergangen Jahr auf ein Rekordniveau stieg. Sie nahm um 589.000 oder 1,3 Prozent auf rund 45,6 Millionen zu, wie das Statistische Bundesamt am Montag mitteilte. Eine Ursache für die Beschäftigungszunahme im Jahr 2022 war vor allem die Zuwanderung ausländischer Arbeitskräfte, erklärten die Statistiker.

