Die Aussicht auf weitere Geldspritzen der US-Notenbank und Anzeichen für eine Entspannung der Coronavirus-Krise machten Anlegern am Dienstagmorgen Mut. Der Dax stieg zur Eröffnung um 5,7 Prozent auf 9238 Punkte. Robert Halver, Leiter der Kapitalmarktanalyse der Baader Bank: "Der Dax zeigt heute Hoffnung. Hoffnung, dass die Infektionsraten in Europa etwas abebben, auch wenn man weiß, es wird doch ein harter Ritt werden. Aber ein bisschen Hoffnung ist da, dass die Wirtschaftsschließungen zumindest mittel bis langfristig wieder aufgehoben werden können und damit wieder Schwung in die Wirtschaft kommt." Halver unterstrich auch, dass durch die deutsche Politik zwar richtige und wichtige Weichen gestellt wurden. Doch die Aufarbeitung der Folgen durch die Corona-Pandemie werde noch einige Zeit brauchen und ganz ohne wirtschaftliche Verluste wird es für die Menschen auch nicht ablaufen. "Die Politik in Berlin hat begriffen, dass man es tun muss, auch in Brüssel. Aber man muss auch klarmachen: Es wird nicht ohne Wohlstandsverluste gehen. Man kann nicht jetzt sagen, wir mal eine deutsche Wirtschaft für drei bis vier Monate in ein künstliches Koma versetzen und hoffen, dass danach wieder beim Aufwecken alles so ist, wie vorher. Das wird nicht gelingen. Man kann es nur die Schäden so klein wie möglich halten und viel mehr Geld ausgeben. Man muss noch viel mehr Geld an die Bürger geben, denn die Stimmung ist auch wichtig." Positive Nachrichten für die Börse waren: Die Lockerung Chinas der Ausgangsbeschränkungen in der Provinz Hubei, wo die Coronavirus-Pandemie ihren Ausgang nahm. Und auch, dass in Italien, dem europäischen Epizentrum der Krise, sich der Anstieg von Neuinfektionen und Virus-Toten leicht abgeschwächt habe.