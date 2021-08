Die anhaltende Konjunkturerholung und solide Firmengewinne heizen die Rekordstimmung an den Börsen weiter an. Der Dax übersprang am Freitag erstmals die psychologisch wichtige Marke von 16.000 Punkten. Schon in den Tagen zuvor war er von Rekord zu Rekord geklettert. Hält die positive Tendenz an, besteht nach Ansicht von Experten für die kommende Woche eine gute Chance auf weitere Bestmarken über der magischen 16.000er Marke. Arthur Brunner von der ICF Bank: "Ja, ich glaube, seitdem am Mittwoch die Inflationszahlen in den USA bekannt gegeben wurden, kann man förmlich die Erleichterung spüren. Seitdem hat der Dax ein positives Momentum genommen, was sich heute fortsetzt." Trotz aller Rekorde sei vor zu viel Sorglosigkeit zu warnen, sagten die Strategen der Helaba in ihrem Wochenausblick. Mit der Verbreitung der Delta-Variante des Coronavirus trübe sich der wirtschaftliche Ausblick. Insbesondere Asien tue sich mit der Bekämpfung schwer. Die Teilschließung eines der verkehrsreichsten Containerhäfen der Welt werde weitere Unterbrechungen der Lieferketten mit sich bringen.

