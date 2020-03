Dramatische Kurseinbrüche am Montag an der Frankfurter Börse. Der deutsche Leitindex Dax büßte zur Eröffnung mehr als 7 Prozent ein. Damit steuerte er auf den größten Tagesverlust seit mehr als 18 Jahren. Die Coronavirus-Krise versetzt die Anleger in Angst und Schrecken. Robert Halver von der Baader Bank: "Jetzt haben wir einen Corona-Crash, das kann man nicht mehr anders formulieren. Jetzt sind wir im Bärenmarkt, wie es so schön heißt. Das Problem ist ja erstens die Unsicherheit, wie geht es denn mit diesem Virus weiter? Und zweitens die Unsicherheit, was macht es mit der Weltwirtschaft? Wenn ganze Gebiete - siehe Italien - abgeriegelt werden, werden wir dafür einen hohen Preis zahlen müssen. Und der Preis heißt Rezession." Wegen der Coronavirus-Krise hatte die Regierungskoalition unter anderem beschlossen, die Kurzarbeit befristet bis Ende des Jahres zu erleichtern. Die Bundesagentur für Arbeit solle zusätzlich zum Kurzarbeitergeld auch Sozialbeiträge übernehmen, die bisher die Firmen weiterzahlen, hieß es. Das allein werde aber nicht reichen, sagt Halver: "Entscheidend ist aber das, was die Konjunkturpolitik macht. Wir haben jetzt Unsicherheit, Panik. Und wenn Panik da ist, werden die Portemonnaies zusammengenäht. Da gibt keiner gerne Geld aus. Da muss die Konjunkturpolitik sagen, jetzt müssen wir dafür sorgen, dass die Bundesbürger Geld in der Tasche haben. Steuersenkungen, vorgezogene Investionsprojekte, Konsumprämien. Was wir da im Augenblick aus Berlin hören, ist viel zu wenig. Man muss jetzt wirklich klotzen nicht kleckern. Ansonsten zahlen wir später deutlich mehr, um die Konjunktur zu stabilisieren." Neben den wirtschaftlichen Folgen der Virus-Epidemie setze der Preiskrieg zwischen den wichtigsten Öl-Staaten die Kurse unter Druck. Nach dem Beginn des Preiskrieges zwischen Saudi-Arabien und Russland fiel der Öl-Preis am Montag um etwa 30 Prozent. Am Freitag waren die Gespräche zwischen der Opec und Russland über eine gemeinsame Förderbremse gescheitert.