Die Furcht vor einer weltweiten Rezession als Folge des Coronavirus löst einen erneuten Ausverkauf am deutschen Aktienmarkt aus. Der Dax fiel zur Eröffnung am Freitag zunächst um knapp 4 Prozent. Die Epidemie habe auch die Märkte „infiziert", sagte Robert Halver von der Baader Bank: "Das Problem ist: Dieser Virus sorgt dafür, dass Menschen weniger Geld ausgeben, große Anschaffungen, Automobile, Möbel werden nicht getätigt. Die Unternehmen investieren nicht, weil sie nicht wissen, wie es weitergeht. Und vor allen Dingen, rein technisch, wenn Lieferketten zusammenbrechen, wenn die Produktion in einem Land X wie China stockt, dann stockt sie auch im Land Y wie Deutschland. Die Wirtschaft geht jetzt kollateral weltweit nach unten. Diese Unsicherheit kann an der Börse niemand gebrauchen." Zu den wenigen Gewinnern am deutschen Aktienmarkt zählte Thyssenkrupp mit einem Kursplus von zunächst 3,6 Prozent. Der Industriekonzern verkauft seine Aufzugssparte für 17,2 Milliarden Euro. Der Preis liege über den Erwartungen, sagte ein Börsianer. Der Verkauf spüle dringend benötigtes Geld für den Umbau in die Kassen von Thyssenkrupp.