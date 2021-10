In Frankfurt blieb der DAX zum Wochenauftakt in den ersten beiden Handelsstunden praktisch unverändert. Analyst Robert Halver von der Baader Bank bezeichnete den deutschen Index als "überraschend stabil": "Versorgungsengpässe, Rohstoffpreise, Inflation und die Befürchtung, dass die Zentralbanken rigoros intervenieren könnten. Ich glaube jedoch, dass das aktuelle Motto lautet: "Vor dem Morgengrauen ist es immer am dunkelsten". Die Dinge verbessern sich. Allein der Baltic Dry Frachtindex geht massiv zurück, so dass sich die Versorgungsengpässe relativieren werden. Und da die Inflation eine jährliche Vergleichsrate ist, werden wir nächstes Jahr sehen, dass die Inflation etwas zurückgeht. Ich glaube immer noch nicht an eine galoppierende Inflation, so dass die Zentralbanken etwas ruhiger agieren können." Europäische Aktien legten zunächst zu. Bergbau- und Energiepapiere kletterten um etwa 1 Prozent, unterstützt von Ölpreisen, die sich auf Mehrjahreshochs bewegten. Investoren und Börsenhändler warten auf Unternehmensberichte im Verlauf der Woche. So wollen etwa Facebook, Microsoft, die Deutsche Bank und die Lloyds Banking Group ihre Gewinne mitteilen. Zudem wird eine Sitzung der Europäischen Zentralbank am Donnerstag in Frankfurt erwartet.

Mehr