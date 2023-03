STORY: Positive Signale aus dem zuletzt unter Druck stehenden Bankensektor haben den Dax zum Ausklang einer turbulenten Woche erneut ins Plus gehievt. Der deutsche Leitindex notierte zur Eröffnung am Freitag 0,7 Prozent höher bei 15.077 Punkten. Und blieb auch bis Mittag bei über 15.000. Finanzfachleute sahen daher am Freitag in Frankfurt eine deutliche Beruhigung der Märkte. Jochen Stanzl - CMC Chief Market Analyst: "Meiner Ansicht nach ist die erste akute Phase, die jetzt die Panik verursacht, behoben. Und das eine Liquiditätsproblematik bei amerikanischen Banken. Gerade bei den kleinen und mittelgroßen Banken hat man Angst gehabt, dass die ihre kurzfristigen Verpflichtungen nicht mehr bedienen können. Das ist behoben, meiner Ansicht nach. Es kann sein, dass es vielleicht vereinzelte Nachrichten noch geben wird, dass andere kleine und mittelgroße Banken gerettet werden. Aber diese erste Panik ist erst mal raus aus dem Markt, deswegen erholt er sich jetzt auch." Auch die Turbulenzen rund um die als systemrelevant eingestufte Bank Credit Swiss seien erstmal vom Tisch. "Die Credit Suisse ist ein Sonderfall. Und ich denke, dass das schon auch aufgrund dieser Misstrauens-Welle, die da aus den USA nach Europa und auch in die Schweiz dann rübergeschwappt ist, die Credit Swiss eben aufgrund der Vorbelastung, die eben einfach da waren, da jetzt das schwächste Glied ist, das getroffen wurde. Aber auch bei der Credit Suisse ist eben aufgrund dieser 50 Milliarden Franken Kreditlinie, die sie bekommen hat, auch erst mal die Liquiditätsproblematik behoben. Also unmittelbar besteht da erst mal keine Gefahr mehr. Dennoch geht es hier um das Wiederherstellen des Vertrauens." Am Vertrauen wird auch in den USA gearbeitet. Denn nach dem angeschlagenen Schweizer Geldhaus Credit Suisse bekommt die US-Regionalbank First Republic ein Unterstützungspaket. Insgesamt elf US-Großbanken wie JP Morgan und Citigroup haben 30 Milliarden US-Dollar in das kleinere Geldinstitut investiert. Das ermunterte die Investoren, die Angst vor einer neuen Finanzkrise nach der Pleite der kalifornischen Silicon Valley Bank zunächst hinter sich zu lassen.

