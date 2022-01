Nach den jüngsten Kursverlusten nutzen einige Anleger die Gelegenheit zum Wiedereinstieg in den deutschen Aktienmarkt. Der Dax stieg zur Eröffnung am Montag auf zwischenzeitlich 15.948 Punkte. Robert Halver von der Baader Bank. "Wir haben zwar nach wie vor Probleme: Inflations-Beschleunigung, was machen die Notenbanken? Gibt es stärkere Zinserhöhungen? Wir haben natürlich das Thema Omikron und wir haben auch diesen Konflikt in der Ukraine, USA und Russland. Aber die Börsen sagen, so schlimm wird es nicht kommen." Omikron könnte in diesem Jahr ein Game Changer zum Besseren werden, sodass wir die Corona-Krise besser im Griff haben, sagte Halver. Und in puncto Ukraine gehe man davon aus, dass der gesunde Menschenverstand auf beiden Seiten noch vorhanden sei.

