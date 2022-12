STORY: Nach Jahren der Corona-Pandemie gehört die Gesichtsmaske zum festen Bestandteil des Straßenbildes in Deutschland. Das ist auch am Tag nach den Weihnachtstagen nicht anders. Auch, wenn zunehmend gilt: Die Maske wird nur noch dort getragen, wo es vorgeschrieben ist. Nun hat der Corona-Experte und einer der führenden Virologen in Deutschland Christian Drosten von der Berliner Charité mit einem Interview aufhorchen lassen. Deutschland erlebe in diesem Winter die erste endemische Welle Sars-Cov-2, sagte er dem Berliner "Tagesspiegel". Und Drosten wörtlich: "Nach meiner Einschätzung ist damit die Pandemie vorbei". Andere Virulogen sehen das ähnlich, was umgehend zu Forderungen nach politischen Konsequenzen führte. Unter anderen sprach sich Bundesjustizminister Marco Buschmann von der FDP für eine Aufhebung aller Corona-Schutzmaßnahmen aus. Doch wäre das sinnvoll? Stimmen dazu aus Berlin: "Wir sind geimpft, vierfach sogar und Corona gehabt. Und wir haben das Gefühl, wir kriegen das nicht - mehr! und ich sehe auch, die meisten haben wir haben ja keine Maske auf. Und die Älteren sollen das ruhig machen, die ganz Alten." FRAU ERGÄNZT: "Das soll jeder für sich entscheiden." HARALD EVERS: "Ja, genau." "Ja, ich persönlich, wir haben ja schon relativ viel durchgemacht, sage ich jetzt mal so. Also, in gewissen geschlossenen Ortschaften kann ich es verstehen. Also wie in Krankenhäusern oder bei Ärzten würde ich das auch noch lassen. Bestimmte U-Bahn-Linien vielleicht bestimmt auch noch, aber ich finde, es muss jetzt nicht überall sein." "Finde ich ein bisschen nachvollziehbar und aber auch fragwürdig. Also ich selber schütze mich da, wo ich in Massen bin, wenn ich jetzt ins Kaufhaus gehe oder so und passe immer noch auf Abstand auf und denke ja, Eigenverantwortung ist gut, aber ein bisschen Schiss habe ich." "Finde ich nicht sinnvoll. Also ich finde, jeder kann zum einen selber entscheiden, wie er sich schützen möchte. Aber wir sind auch eine Gemeinschaft und wir schützen uns gegenseitig. Und ich finde es sinnlos, Coronaregeln aufzuheben, die ja die Gemeinschaft schützen." "Ich glaube, es wird langsam Zeit. Ja, man hat ja auch gemerkt, dass es eher nach hinten losgeht mit den ganzen Masken, wie wir jetzt sehen, dass jetzt die ganze Krankheitswelle kommt und so. Ich glaube, es wird langsam Zeit. Es bringt auch gar nicht mehr so viel, habe ich das Gefühl." Die meisten Corona-Schutzmaßnahmen wurden mittlerweile bereits aufgehoben. Noch in Kraft sind unter anderem Maskenpflichten in öffentlichen Verkehrsmitteln sowie in Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen und Arztpraxen.

