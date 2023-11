In der Nacht zum Samstag intensivierten sich nach palästinensischen Angaben die Kämpfe in der Nähe der überfüllten Krankenhäuser von Gaza-Stadt. Nach dem Überfall der Hamas am 7. Oktober, bei dem nach aktuellen Angaben von israelischer Seite rund 1.200 Menschen in Israel getötet wurden, geht die Armee des Landes gegen die radikal-islamische Palästinenser-Gruppe im Gazastreifen vor.