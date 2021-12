Tausende Neuseeländer haben am Donnerstag in der Hauptstadt Wellington gegen die Impfpflicht und die Corona-Beschränkungen demonstriert. Die Teilnehmer - viele von ihnen ohne Mund-Nasen-Schutz - zogen durch die Innenstadt und versammelten sich vor Parlamentsgebäude. In Neuseeland herrscht eine Impfpflicht für Polizisten, Lehrer, Pfleger, Ärzte und andere Angestellte des öffentlichen Dienstes. Trotz einer Impfquote von 90 Prozent hält Regierungschefin Jacinda Ardern an den Beschränkungen fest. Für die Weihnachtszeit sind einige Lockerungen vorgesehen, die Grenzen bleiben aber weiterhin geschlossen.

