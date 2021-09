Der demokratische Gouverneur von Kalifornien Gavin Newsom darf im Amt bleiben. Newsom wehrte das von Republikanern initiierte Misstrauensvotum am Dienstag mit großem Vorsprung ab. Nach der Auszählung in 58 Prozent der Wahlbezirke stimmten zwei Drittel der Wähler für den Verbleib des 53-Jährigen im Amt. "Ich bin demütig und dankbar für die Millionen und Abermillionen von Kaliforniern, die von ihrem grundlegenden Wahlrecht Gebrauch gemacht und sich so überwältigend geäußert haben, indem sie die Spaltung abgelehnt haben." Newsoms Kontrahent von den Republikanern, der Radiomoderator Larry Elder, kam auf 32 Prozent. Er akzeptierte die Niederlage: "Seien wir gnädig, seien wir gnädig in der Niederlage. Und übrigens: Wir haben vielleicht die Schlacht verloren, aber wir werden den Krieg gewinnen". Die Demokraten von US-Präsident Joe Biden erhoffen sich von dem klaren Sieg einen Schub für die im kommenden Jahr anstehenden Wahlen, die über die Mehrheiten im US-Kongress entscheiden werden. Derzeit haben die Demokraten in beiden Kammern eine hauchdünne Mehrheit. In dem Machtkampf in Kalifornien hatten sich auch Biden sowie Vizepräsidentin Kamala Harris engagiert. Mit Blick auf Elder hatte der Präsident gewarnt, er kenne niemanden, der Trump ähnlicher sei. Die Republikaner hatten genügend Stimmen für das Misstrauensvotum gesammelt. Sie profitierten dabei unter anderem von der wachsenden Kritik an den von Newsom angeordneten Corona-Maßnahmen.

