Das US-Repräsentantenhaus wird ein formelles Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Donald Trump einleiten. "Die Fakten sind unbestritten", erklärte die demokratische Präsidentin der Kongresskammer, Nancy Pelosi, am Donnerstag in Washington. Trump habe zu seinem eigenen politischen Vorteil seine Macht missbraucht und damit die nationale Sicherheit der USA gefährdet. Sie rufe daher den Vorsitzenden des Justizausschusses auf, die Anklagepunkte zu verfassen. Die Frage eines Reporters, ob sie Trump hasse, wies Pelosi entschieden zurück. "Als Katholikin verwahre ich mich dagegen, dass sie das Wort "Hass" in einem Satz verwenden, der an mich gerichtet ist. Ich hasse niemanden. Ich bin zu Liebe und Mitgefühl im Herzen erzogen worden und ich bete für den Präsidenten, immerzu und immer noch. Also kommen Sie mir nicht dumm mit solchen Äußerungen." Trump verurteilte den Schritt in einer ersten Reaktion auf Twitter: Die Demokraten haben keinen Fall und sie demütigen unser Land. Wenn Ihr mich meines Amtes entheben wollt, tut es bald, damit wir ein faires Verfahren im Senat bekommen", so Trump. Die formellen Anklagepunkte werden vom Justizausschuss verfasst und dann dem Repräsentantenhaus zur Abstimmung vorgelegt. Dies könnte noch bis Ende des Jahres geschehen. Da die Demokraten in der Kammer eine Mehrheit haben, wird mit einer Verabschiedung der Anklage gerechnet. Über Schuld oder Unschuld - und damit eine Amtsenthebung - entscheidet dann die zweite Kammer, der Senat. Dort stellen allerdings Trumps Republikaner die Mehrheit. Auslöser des Verfahrens ist die Ukraine-Affäre um ein Telefonat Trumps mit seinem ukrainischen Amtskollegen Wolodymyr Selenskyj. Darin regte Trump Selenskyj zu Ermittlungen gegen seinen demokratischen Rivalen, Ex-Vizepräsident Joe Biden und dessen Sohn an. Zugleich soll Trump damit gedroht haben, Hilfsgelder für das ukrainische Militär zurückzuhalten.