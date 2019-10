Aufnahmen aus Hongkong, von jungen Menschen, die sich für mehr Demokratie einsetzen, sahen in den letzten Monaten ganz anders aus, als diese. Bei einem Schwimmwettbewerb in einer Oberstufe stoppten die Schüler plötzlich, um gemeinsam "Glory to Hong Kong" zu singen, ein Lied, das zur Hymne der aktuellen Protestbewegung geworden ist. In einer Email erklärten die Schüler, indem sie das Wettschwimmen abbrachen, wollten sie den Geist des Verzichts demonstrieren, um zu zeigen, was es koste gemeinsam etwas Großes zu erreichen. Ein Schwimmer aus dem Video berichtete, die Schule sei nicht gegen die Schüler vorgegangen. Allerdings wurden sie zu einem zweistündigen Gespräch vorgeladen. Die Mutter, die das Video Ende September aufnahm, sagte, sie habe sich über die Botschaft der Schwimmer gefreut.