STORY: Bei einer Protest-Aktion vor dem chinesischen Konsulat in Manchester ist es am Sonntag zu Ausschreitungen gekommen. Dabei wurde ein Demonstrant offenbar auf das Konsulatsgelände gezogen und geschlagen. Die Polizei in Manchester untersucht den Vorfall. Protestierende hatten vor dem Konsulat Banner und Slogans gegen die regierende Kommunistische Partei Chinas und Präsident Xi Jinping aufgestellt. Auf einem Video war zu sehen, wie mehrere Männer aus dem Konsulat, einige mit Helmen und Schutzwesten, die Transparente herunternahmen und während einer hitzigen Konfrontation mit den Demonstranten einen Mann packten und auf das Konsulatsgelände schleppten. Englische Polizeibeamte vor Ort traten schließlich durch das Tor und zogen den Mann heraus. Ein Sprecher des chinesischen Außenministeriums erklärte am Montag in Peking, dass ihm die Situation nicht bekannt sei, dass die chinesischen Vertretungen aber im Einklang mit internationalen diplomatischen Vereinbarungen handelten. Der Protest vom Sonntag fand am ersten Tag des alle fünf Jahre stattfindenden Kongresses der regierenden Kommunistischen Partei Chinas statt.

