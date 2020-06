In Venedig haben sich am Samstag Hunderte Personen versammelt und eine Menschenkette gebildet, um für ein Umdenken beim Tourismus in der Stadt zu demonstrieren. Besonders im Blick sind dabei die zahlreichen Kreuzfahrtschiffe, die hier vor Anker gehen sowie der Massentourismus. Durch die Corona-Pandemie und die Ausgangssperren in Italien waren die Reisen in die Lagunenstadt in den vergangen Monaten völlig zum Erliegen gekommen. Das hatte unter anderem zu einem Aufatmen der Natur geführt. Und zeitweise war sogar das Wasser der Kanäle wieder transparent geworden, weil kaum noch Boote fuhren. Doch die Tourismus-Branche hat gestöhnt, weil der Umsatz ausblieb. Durch das schrittweise Aufheben der Beschränkungen kommen nun langsam die Touristen wieder. Das spült Geld in die Kassen der Menschen, die davon leben. Aber das bringt auch wieder große Probleme wie Umweltverschmutzung und Schäden in der Stadt mit sich. Die Forderung der Demonstranten lautet daher, dass dringend ein Umdenken und eine stärkere Reglementierung in Sachen Tourismus in Venedig stattfinden muss, um diesen ganz besonderen Ort so gut wie möglich zu erhalten.