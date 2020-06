Am Freitag sind Tausende Menschen durch Sydney marschiert, um gegen Rassismus zu demonstrieren. Die Proteste richteten sich auch gegen Polizeigewalt und den Tod von George Floyd, der am 25. Mai bei seiner Festnahme in Minneapolis von einem weißen Polizisten getötet worden war. Erst kurz zuvor hatte ein Gericht die Demonstration erlaubt. Zunächst war die Kundgebung wegen der Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus verboten worden. Die Proteste in Australien richten sich auch gegen die Diskriminierung australischer Ureinwohner.