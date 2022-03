STORY: Seit über zwei Wochen herrscht nun bereits Krieg in der Ukraine. Die russische Invasion trifft auf heftige Gegenwehr durch die ukrainische Bevölkerung. Grund genug auf die Straße zu gehen, Solidarität mit der Ukraine zu signalisieren und ein Ende des Krieges zu fordern. Hier die Stimmen von einigen Demonstranten am Samstag in München: "Und wir stehen solidarisch mit einem Menschen der Ukraine und wir plädieren auch für härtere Sanktionen gegen Putin und Lukaschenko." "Ich finde es unglaublich wichtig, dass wir wirklich jeden Tag auf die Straße gehen, um ganz klar zu zeigen, dieser Krieg darf nicht zur Normalität werden. Es ist keine normale Zeit, in der wir momentan leben. Dieser brutale und völkerrechtswidrige Angriffskriege ist aufs Schärfste zu verurteilen." "Mehr Entschlossenheit, noch stärkere Sanktionen, vielleicht wirklich, wirklich Embargo für russisches Gas und Öl. Ja, das ist einfach so. Wir müssen alle das auch in Kauf nehmen. Es muss einfach alles gemacht werden, alles Mögliche." Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte in einem Statement am Samstag, dass Russland neue Truppen in die Ukraine entsandt habe. Denn die russische Armee habe die größten Verluste seit Jahrzehnten erlitten. Und auch viele ukrainische Wohnhäuser wurden von russischen Angriffen zerstört, so wie hier in Wolnowacha, eine Stadt, die zwischen Mariupol und Donezk liegt. Diese Angaben aus den Kriegsgebieten lassen sich zurzeit nicht unabhängig überprüfen.

