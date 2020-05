In Sarajewo, der Hauptstadt von Bosnien-Herzegowina, haben am Samstag Tausende Menschen gegen eine Gedenkmesse für Angehörige der faschistischen Ustascha-Bewegung demonstriert. Die Organisation war während des Zweiten Weltkriegs mit Nazi-Deutschland verbündet. Antifaschistische und jüdische Gruppen werfen den Organisatoren der Messe vor, ein Regime zu ehren, das während des Krieges allein in Sarajewo für den Tod von über 10.000 Menschen verantwortlich war, die meisten davon Juden. O-TON HADZO CENGIC "Die Politik instrumentalisiert die Religion und lässt sie zum Provokateur werden. Was sich Politiker nicht trauen zu sagen, sagen sie durch die Religion." O-TON MELIHA PULIC "Das erinnert mich an die Zeiten vor dem Krieg. Ich bin so besorgt, dass ich mich ganz taub fühle. Ich bin wirklich dagegen, was sie da jetzt tun." Die Gedenkmesse findet normalerweise im österreichischen Bleiberg statt, konnte dort aber wegen der Pandemie nicht abgehalten werden. Die kroatische und bosnische Bischofskonferenz hatte angeboten, die Messe stattdessen nach Sarajevo zu holen. Eingeführt wurde das sogenannte Gedenken an "Opfer des kommunistischen Regimes" vor drei Jahrzehnten von Kroatien. Gegen Ende des Krieges waren Zehntausende Ustascha-Mitglieder und ihre Angehörigen von Partisanen getötet worden.