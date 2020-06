In Paris haben am Dienstag Hunderte Menschen gegen Rassismus und Polizeigewalt in Frankreich demonstriert. Sie erinnerten dabei an Adama Traore. Der 24-jährige schwarze Mann kam 2016 bei einer Polizeikontrolle ums Leben. Wie der Afroamerikaner George Floyd war er von Polizisten auf den Boden gedrückt worden. Auch er hatte geklagt, er bekomme keine Luft mehr. Der bietet immer wieder Anlass zu Demonstrationen gegen Rassismus: O-TON 19-JÄHRIGE DEMONSTRANTIN: "Sie nehmen uns das Recht auf freie Meinungsäußerung. Sie töten und verletzen uns, sie greifen uns an und beleidigen uns. Wir müssen uns wehren, es geht einfach schon viel zu lange. George Floyd war die Spitze des Eisbergs. Der Eisberg ist schon sehr lange da, er ist immer noch nicht geschmolzen. Deshalb sind wir hier. Wir sind fest entschlossen und wir sind vereint. Und das ist das wichtigste für mich und alle hier." Im Verlauf der Demonstration kam es zu Auseinandersetzungen mit der Polizei. Protestierende errichteten Barrikden und legten Feuer. Die Polizei setzte Tränengas ein. Eine offizielle Gedenkveranstaltung war von den Behörden verboten worden. Es bestehe das Risiko zu Unruhen, außerdem werde die Gesundheit gefährdet, so die Begründung der Polizei in einem Statement.