STORY: In Berlin haben am Samstag einige Dutzend Menschen gegen die Todesstrafe und für mehr Frauen- und Menschenrechte im Iran protestiert. Verschiedene iranische Exilgruppierungen hatten zu der Demonstration aufgerufen. Sie solidarisierten sich mit der seit Wochen andauernden Protestbewegung im Iran. Dort hatten die Demonstrationen begonnen, nachdem die 22-jährige Mahsa Amini in Polizeigewahrsam verstorben war. Sie war wegen angeblich unkorrekter Kleidung festgenommen worden. Am Donnerstag war zudem das erste Todesurteil im Zusammenhang mit den Protesten vollstreckt worden. Ein Gericht sah es als erwiesen an, dass der Demonstrant Mohsen Shekari einen Wachmann mit einem Messer verletzt und eine Straße blockiert hatte. Dennoch gehen im Iran die Proteste offenbar weiter. Videos aus sozialen Medien, die am Freitag veröffentlicht wurden, zeigten Menschen in Teheran, die mit dem Ruf „Tod dem Diktator“ und anderen Sprechchören durch die Straßen der iranischen Hauptstadt zogen.

