In mehreren europäischen Städten gingen am Wochenende Menschen auf die Straße, um gegen die steigenden Spannungen im Osten der Ukraine zu demonstrieren und ihrer Angst vor einer Eskalation Luft zu machen. Hunderte von Bürgerinnen und Bürgern zogen am Samstag durch die Stadt Lwiw im Westen der Ukraine, rund 70 km von der polnischen Grenze entfernt. "Die Situation ist inakzeptabel, und das Übel ist Russland. Ich hoffe, dass die russischen Mütter sich versammeln und ihrem Chef, diesem Putin, sagen, dass er schlimme Dinge tut, dass dies Aggression ist. Die Mütter können vielleicht das Böse, das von Russland ausgeht, stoppen." "Wir leben in schwierigen Zeiten, Russland verhält sich sehr aggressiv. Wir sollten denjenigen, die Angst haben und meinen, sie müssten aus dem Land fliehen, zeigen, dass wir die Macht haben und sie hierbleiben sollten, um unser Land zu verteidigen." Auch in Deutschland bekundeten Hunderte Solidarität mit der Ukraine, etwa am Brandenburger Tor in Berlin. "Wir haben eine richtige Sorge wegen dieser Krise, aber wir sind schon seit acht Jahren in diesem Krieg." "Und auch deswegen sind wir heute hier, um deutlich zu machen: Es geht nicht nur darum, Krieg zu verhindern. Es geht darum, dass dieser Krieg vor allem auch aufhört und dass die Ukraine wieder frei wird, dass sie innerhalb ihrer Grenzen ihren eigenen Weg gehen kann." In München demonstrierten Menschen gegen die in der Stadt abgehaltene Sicherheitskonferenz und gegen eine Voreingenommenheit gegenüber Russland. "Das ist für mich ein Spektakel, von dem ich wenig halte. Was nützt es, wenn der UNO-Vorsitzende ganz tolle Rede hält, aber das Ergebnis ist, dass die nächsten Panzer wieder bereithalten. Und zwar im Osten wie im Westen." "Allabendlich laufen über die Medien, läuft eine Russland-Hetze, die langsam unerträglich wird." Erstmals seit Jahrzehnten hatte Moskau keine offizielle Delegation nach München geschickt.

