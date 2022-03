STORY: Zahlreiche Menschen in Deutschland haben sich auch am Sonntag mit der Ukraine solidarisch gezeigt und gegen den russischen Präsidenten demonstriert, so auch in Berlin. Vor der Russischen Botschaft fand eine Kundgebung statt. Bei einer Solidaritätsveranstaltung auf dem Bebelplatz versammelten sich zahlreiche Schriftsteller und Künstler, teilweise aus der Ukraine zugeschaltet, um gegen den russischen Angriffskrieg zu protestieren. Der Journalist Thomas Roth moderierte die Veranstaltung. "In Wahrheit haben wir weggeschaut. Wir hätten damals schon lernen können, wozu dieser Mensch als Präsident Russlands in der Lage ist. Ich fürchte, er ist noch zu noch schrecklicherem in der Lage, wenn er nicht gestoppt werden kann", sagte er. Der Musiker Wolf Biermann fand drastische Worte für den russischen Präsidenten. "Der kleine KGB-Offizier aus Dresden droht nun in seinem großrussischen Machtwahn den Demokratien in Europa mit einem Atomkrieg. Das ist keine leere Drohung." Der ukrainische Schriftsteller Andrij Lubka war aus der Westukraine zugeschaltet. "Vor einer Woche war ich noch ein ukrainischer Schriftsteller, jetzt bin ich nur noch ein Ziel für russische Bomben", sagte er zur aktuellen Situation. Friedensdemonstrationen fanden auch in anderen Städten statt, in Deutschland, Europa und weltweit.

