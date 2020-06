In Brasilien sind am Wochenende viele Anhänger und Gegner des umstrittenen rechtsgerichteten Präsidenten Jair Bolsonaro auf die Straßen gegangen. Das Land zeigt sich auch in Sachen„Corona-Politik" tief gespalten. Bolsonaroro-Unterstützer, hier am Sonntag an der Copacabana von Rio de Janeiro, sagen zum Beispiel: O-Ton"Er ist der beste Präsident, den wir jemals hatten! Er kämpft für dieses Land, er liebt es. Gerade so wie ich und die anderen hier auch. Deshalb sind wir hier für Bolsonaro!" O-Ton:"Ich bin hier, um unsere Demokratie zu verteidigen und auch das Recht auf Protest. Unser Präsident wurde von mehr als 57 Millionen Menschen gewählt!" An vielen Orten wurde gegen Bolsonaro demonstriert, wie hier in Sao Paolo mit dem aktuellen Schwerpunkt „Anti-Rassismus". Dabei sagen Kritiker des Präsidenten unter anderem: O-Ton: "Wir haben unsere eigenen George Floyds. Wir müssen uns auch darum kümmern. Auf die Straßen zurückkehren und für deren Leben kämpfen, für unsere Leben. "O-Ton:"Die Leute reden von „Social Distancing", was hier in den Armenvierteln gar nicht geht. Die Leute sind krank, vom Coronavirus, vom Hunger, von den Schüssen der Sicherheitskräfte." Bis Sonntag gab es in Brasilien nach offiziellen Angaben mehr als 36.000 Todesfälle in Verbindung mit dem Coronavirus, fast 700.000 Menschen galten demzufolge als angesteckt.