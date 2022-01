In der Umgebung des Magdeburger Domplatzes und des Landtages von Sachsen-Anhalt versammelten sich mehrere Tausend Menschen, um gegen die Corona-Maßnahmen der Bundesregierung zu demonstrieren. Bei den unangemeldeten Demonstrationszügen protestierten sie gegen Impfpflicht und Kontaktbeschränkungen. In Düsseldorf versammelten sich Impfskeptiker und Gegner von Kontaktbeschränkungen zu einer genehmigten Kundgebung am Johannes-Rau-Platz. Auch in Frankfurt am Main zogen laut Polizei etwa 5.000 Menschen durch die Innenstadt, die sich vor allem gegen die Benachteiligung von Menschen aussprachen, die sich nicht gegen das Virus impfen lassen. Um ein Zeichen dagegenzusetzen, kamen in Dresden mehrere Hundert Menschen zusammen, die dem Aufruf der Initiative "Haltung Zeigen Dresden" gefolgt sind. Vor der Frauenkirche stellten sie Kerzen und Windlichter ab, um gegen den Einfluss von Rechtsradikalen und antidemokratischen Verschwörungsideologen zu protestieren. Initiatorin Annalena Schmidt: "Wir wollen die Menschen in Dresden erreichen und dazu anregen, Haltung zu zeigen, Haltung zu zeigen gegen Querdenken, VerschwörungsideologInnen, gegen Rechtsradikalismus und Antisemitismus. Haltung zu beziehen gegen die rechtsextremen Aufmärsche, die mittlerweile wöchentlich, teilweise täglich innerhalb der Stadt, aber auch in anderen Städten in Sachsen stattfinden. Und einfach hier ein erstes Zeichen zu setzen. Und vielleicht auch in den nächsten Tagen und Wochen in den unterschiedlichen Stadtteilen, wo entsprechende Aufmärsche stattfinden, vor Ort Haltung zu zeigen, Stellung zu beziehen." Schmidt und Kollegen von der Initiative sind der Meinung, dass Veranstalter der sogenannten Querdenker-Bewegung auf den wöchentlich stattfindenden Aktionen bewusst den Schulterschluss mit der rechtsradikalen Szene suchten.

