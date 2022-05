STORY: Die britische Popband Depeche Mode trauert um ihr Gründungsmitglied Andrew Fletcher. Der Keyboarder sei im Alter von 60 Jahren gestorben, teilte die Band über ihre offiziellen Plattformen in sozialen Medien mit. Fletcher sei am Donnerstag in seinem Haus im Vereinigten Königreich eines natürlichen Todes gestorben, sagte eine Person, die der Band nahesteht. Fletcher rief Depeche Mode im Jahre 1980 mit Vince Clarke und Martin Gore sowie mit Leadsänger Dave Gahan ins Leben. Schon ein Jahr später gelang ihnen mit dem Debütalbum "Speak and Spell" der Durchbruch. Darauf war mit dem Song "Just Can't Get Enough" einer der größten Hits der Band. Fletcher sorgte mit seinem Synthesizer für den speziellen Sound der Gruppe. Fletcher galt als eher zurückhaltend und bescheiden und hielt sich eher im Hintergrund. Er sang nicht und schrieb auch keine Songs. Er gilt aber als derjenige, der oft als Vermittler auftrat, wenn es innerhalb der Band Streit gab. Die Musikwelt nahm große Anteilnahme an dem Tod des Keyborders. Im Internet gab es zahlreiche Beileidsbekundungen. Unter anderem von den Pet Shop Boys, Soft Cell und von Alison Moyet.

