STORY: Schauspieler Johnny Depp soll mehr als 10 Millionen Dollar Schadenersatz erhalten. Damit hat er einen fast vollständigen Sieg in einer Verleumdungsklage gegen seine Ex-Frau Amber Heard errungen und einen sechswöchigen Prozess mit einer Vielzahl von Zeugenaussagen über die zerrüttete Beziehung der beiden Stars abgeschlossen. Die siebenköpfige Jury in Virginia entschied allerdings in einer Gegenklage auch gegen den "Fluch der Karibik"-Star und für Heard. Depp wurde angewiesen, Heard zwei Millionen Dollar Schadenersatz zu zahlen. Seine frühere Frau sprach jedoch von einer Enttäuschung. Der 58-jährige Depp hatte argumentiert, seine Ex-Frau habe ihn verleumdet, als sie ihn in einem Zeitungsartikel als "Person des öffentlichen Lebens, die für häuslichen Missbrauch steht" bezeichnete. Heard konterte mit einer Klage in Höhe von 100 Millionen Dollar und behauptete, Depp habe sie verleumdet, als sein Anwalt ihre Anschuldigungen als "Schwindel" bezeichnet hatte. Depp bestritt, Heard oder eine andere Frau geschlagen zu haben. Die Jury habe ihm sein Leben zurückgegeben, schrieb Depp in einer Erklärung. Er verfolgte die Urteilsverkündigung von Grossbritannien aus. Heard blickte zu Boden, als die Urteile verlesen wurden, ihre Enttäuschung sei unbeschreiblich, sagte sie im Anschluss in einer Stellungnahme. Noch enttäuschter sei sie aber darüber, was dieses Urteil für andere Frauen bedeute. Es sei ein Rückschlag.

