Für alle, die an Depressionen leiden, gäbe es nichts Besseres, als ein bisschen "Salzwasser-Therapie" - wie Grant Trebilco es ausdrückt. "Ich dachte, mein Leben wäre vorbei, es war das Surfen, das mich gerettet hat." Vor sieben Jahren wurde bei dem Australier eine bipolare Störung diagnostiziert, er wurde in eine psychiche Einrichtung eingewiesen. Während er noch damit kämpfte mit den Anforderungen des Alltags zurechtzukommen, tat er das, was ihn am glücklichsten machte - er ging surfen. Und genau das half ihm am meisten. Trebilco wollte diese Entdeckung nicht nur mit anderen teilen, er wollte auch die Problematik einer psychischen Erkrankung sichtbar machen. Er zog sich eine Leuchtweste an, um anderen zu zeigen - sie müssen ihre psychischen Probleme nicht allein bewältigen. So begannen die Fluro Fridays - Jeden Freitag treffen sich Menschen in bunter Kleidung am südlichen Ende der Surfer Hochburg Bondi Beach. Sie bilden einen Kreis und sprechen darüber, was es bedeutet sich dem Leben mit einer psychischen Erkrankung zu stellen. "Ein paar aus der Runde waren Bipolar oder depressiv, und sie haben es nie ihrer Familie oder engsten Freunden erzählt, aber hier an den Fluro Fridays haben sie sich geöffnet, und dann haben sie sich Hilfe geholt, haben mit Ärzten gesprochen, oder mit Psychologen, und genau darum geht's." Laut einer australischen NGO haben mindestens 45 Prozent aller Australier mindestens einmal in ihrem Leben mit psychischen Problemen zu kämpfen. Die Fluro Fridays finden an 150 Stränden weltweit statt. Sogar der britische Prinz Harry, der sich schon lange für psychische Gesundheit engagiert, besuchte die Gruppe. "Ich denke, für die meisten von uns sind psychische Probleme etwas, das uns ein Leben lang begleitet, darummuss man immer wieder an seinem eigenen Gegenmittel arbeiten." Man müsse sich dem Problem eben einer Welle nach der anderen stellen, so Grant Trebilco.