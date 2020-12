Mit dem Auto direkt zum Glühwein-Stand oder der Bratwurstbude vorfahren. Einen solchen Weihnachtsmarkt hätten sich wohl vor einem Jahr nur wenige Menschen vorstellen können. Doch in Zeiten der Corona-Pandemie sind nicht nur Autokinos wieder in Mode, auch der Drive-in-Weihnachtsmarkt im nordrhein-westfälischen Kalkar erfreut sich großer Beliebtheit. O-TON IRENE UND GUIDO GIEBEL, BESUCHER: "Schön, schöne Idee. Gefällt uns gut. In besonderen Zeiten, besondere Ideen. Muss man ja mal annehmen, wenn sowas geboten wird. Finde ich eine originelle Geschichte. Aber mal gucken, was noch kommt. Die Kinder hinten drin. Die scheinen auch Spaß zu haben." O-TON NATALIA JEUB, BESUCHER: "Ich finde, die haben das Beste daraus gemacht. Wirklich, um so ein bisschen Stimmung noch rüber zu kriegen und rüber zu bringen auch für die Kinder." O-TON STEFAN JEUB, BESUCHER: "Gerade, weil ja viele Weihnachtsmärkte auch geschlossen sind mit drüber laufen. So einen Drive-In Aktion finde ich auch total klasse. Es macht Spaß. Es hebt auch ein bisschen die Weihnachtsstimmung." Eine halbe Stunde dauert eine Fahrt durch den "Winter Wunderland Drive-in Kalkar", wenn es nicht zum Stau kommt. Es geht vorbei an Weihnachtsmännern und Engeln, eine Live-Band spielt auf, auch Glühwein gibt es, zumindest für den Beifahrer. Die Nachfrage nach ein wenig Weihnachtsstimmung und Lichterglanz scheint groß zu sein: Bis zum 23. Dezember wurden schon über 10.000 Tickets verkauft.

