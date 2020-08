Der Kellner kann auch anders: In diesem Pizza-Restaurant nahe Girona in Spanien werden die Gäste auf neue Weise bedient, sozusagen Corona-kompatibel. Der virtuelle Kellner kommt per entsprechender App. Der Restaurant-Besitzer Carlos Manich sagt, das System laufe schnell und sicher - das helfe allen in Corona-Zeiten: O-Ton: "Durch dieses System haben wir körperlichen Abstand zu unseren Gästen, und genau danach suchen ja die Leute. In zwei Monaten harter Arbeiter haben wir die Software sehr schnell entwickelt. Ziel war es, weiterhin arbeiten zu können und Kontakt mit den Gästen zu meiden." Gäste zeigen sich ganz gut "bedient", so oder so: O-Ton: "Sehr interaktiv, sehr einfach zu bedienen. Die Anwendung ist sehr nutzerfreundlich. Du bekommst sogar die Rechnung, kannst Deine Bestellung verfolgen. In der Küche und auf dem Weg zu Dir. Wir sind sehr zufrieden damit." O-Ton: "Ich bin nicht so ganz überzeugt. Ich denke, wir verlieren das Gefühl des Kontaktes mit dem Kellner. Wenn er neben Dir steht, kannst Du fragen nach dieser oder jener Empfehlung, wie groß die Portionen sind oder so. Dieses Gefühl geht verloren - also ich bin nicht überzeugt." Aber auch er muss sich nicht ganz verloren fühlen in der neuen digitalen Pizza-Welt: Noch immer kommt ein echter Kellner aus Fleisch und Blut, der die Speisen dann im echten Leben serviert.

