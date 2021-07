Dieses Video, das von der Raketenfirma Blue Origin des Amazon-Gründers und Milliardärs Jeff Bezos veröffentlicht wurde, soll den Moment zeigen, in dem Bezos der 82-jährigen Wally Funk mitteilt, dass sie ihn auf seinem geplanten Weltraumflug begleiten soll. Die Freude bei der sehr fit wirkenden Seniorin ist offensichtlich. Wenn alles glutt läuft, wird sie - so Blue Origin - der älteste Mensch sein, der jemals ins All gereist ist. Für sie geht ein Traum in Erfüllung. Sie hatte schon als junge Frau in All fliegen wollen. In den 1960er Jahren nahm sie an dem privat finanzierten Programm Woman in Space teil, bei dem Pilotinnen auf ihre Tauglichkeit als Astronautinnen getestet wurden. Sie war die erste weibliche Fluglehrerin auf einer US-Militärbasis. Nun wird sie gemeinsam mit Bezos, dessen Bruder Mark und dem Gewinner einer Auktion an Bord der New-Shepard-Rakete einige Minuten Schwerelosigkeit erleben dürfen "Ich hätte nicht gedacht, dass ich jemals nach oben kommen würde", sagte Funk in einem Video-Interview.

