Wählscheiben-Telefone sind seine erste Wahl: Hassan al-Tourky lebt und arbeitet für diese Telefone der nostalgischen Art. In Kairo, der Hauptstadt Ägyptens, betreibt er seinen Laden mit Werkstatt, wo sich vieles um die alten Telefone dreht. Wie der 65-Jährige sagt, verbinden diese Telefone gleichsam ein Mehrgenerationenprojekt: O-Ton: "Da gibt es Telefone, die mein Vater hinterlassen hat. Er hat sie geliebt, ich auch, und ich bewahre sie. Ich halte immer wieder Ausschau nach weiteren alten Telefonen, in Salons und bei Versteigerungen und so weiter. Ich liebe das einfach und meine Söhne sind genauso drauf!" Manche der Telefone hier haben laut Al-Tourky und seinen Söhnen sogar eine weltberühmte Geschichte, wie dieses Telefon hier: O-Ton: „Das ist Charlie Chaplins Telefon. Das hier hing an der Wand und dieses stand auf dem Tisch. Sie sind ein Paar!" Der alte Mann und das Telefon - natürlich kann Hassan al-Tourky nicht alle alten Apparate behalten. Viele restaurieren sie hier und verkaufen sie dann an andere Liebhaber - und finden so immer wieder Anschluss unter dieser Nummer.

