Rafael Nadal ist die Freude anzusehen. Er hat die Australian Open gewonnen. Und das zum zweiten Mal. Gefeiert hat er in der Nacht aber nicht. "Nun, ehrlich gesagt nicht viel (Feier). Ich habe versucht, ein bisschen zu schlafen, aber das war heute Nacht sehr schwierig. Aber die Genugtuung ist einfach nicht zu beschreiben. Für mich ist es einfach unglaublich, diese Trophäe bei mir zu haben. Ich habe mich während meiner gesamten Karriere hier in Australien sehr angestrengt, und ich hätte nie gedacht, dass ich diese schöne Trophäe ein weiteres Mal gewinnen könnte." Der Spanier ist jetzt der erfolgreichste Tennisspieler aller Zeiten. Mit insgesamt 21 Grand-Slam-Turnier-Siegen führt er die Rekordliste vor Roger Federer und Novak Djokovic an. "Es ist ohne Zweifel ein unerwarteter Titel. Ich weiß nicht, ich war sehr emotional. Ich denke, nach all den Dingen, die in den letzten Monaten passiert sind, ist es etwas Unvergessliches, wieder antreten zu können und es so zu tun, wie ich es getan habe. Natürlich ist es eines der emotionalsten Finals in meiner Tenniskarriere." Der 35-Jährige stand im vergangenen Jahr aufgrund von Verletzungsproblemen vor dem Ende seiner Karriere. Er kämpfte sich zurück. Und krönt sie mit dem Sieg der Australian Open.

