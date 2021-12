Das ist mal ein Tausendfüßler, der auch hält, was sein Name verspricht. Denn dieses Exemplar kommt sogar auf mehr als 1300 Füße, während seine bisher bekannten Artgenossen selbst von tausend Füßen nur träumen können. Entdeckt wurde der Gliederfüßer in Australien. Biologe Bruno Buzatto ist begeistert. "Ich war sofort von der Tatsache überwältigt, dass es sich eindeutig um den Tausendfüßler mit den meisten Beinen der Welt handelte. Das konnte ich sofort erkennen. Wir haben ewig gebraucht, um die genaue Anzahl der Beine zu bestimmen, weil es ein sehr kleines Tier ist." Es sind ganz genau 1306 Füße, die die Wissenschaftler gezählt haben. Damit hält das Tier den absoluten Rekord in der bekannten Tierwelt. "Was ich sagen möchte, und das finde ich ziemlich cool, ist, dass der Name Tausendfüßler immer biologisch ungenau war, weil kein Tausendfüßler tatsächlich tausend Beine hatte, wie der Name vermuten lässt, und jetzt haben wir den Namen einfach richtig gemacht, was irgendwie cool ist." Die neu entdeckte Art lebt unter der Erde und hat keine Augen. Sie nutzt unter anderem ihren Tast- und Geruchssinn um sich zu orientieren.

