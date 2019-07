Videos drehen per Drohne kann jeder. Ein Wespennest in zehn Meter Höhe abfackeln aber nicht. In diese Marktlücke stößt nun eine US-Firma mit dem TF-19 WASP. Der Bausatz verwandelt eine handelsübliche Drohne in einen fliegenden Flammenwerfer, der bis zu sieben Meter weit schießen kann, so die Firma. Umgerechnet 1350 Euro müssen Kunden dafür hinlegen. Dann können Sie Wespennester abbrennen, die zugefrorene Auffahrt auftauen oder den Balkon des Nachbarn in Brand setzen. Die Firma bietet auch herkömmliche Flammenwerfer an, die auf den Rücken geschnallt werden, und bis zu 33 Meter weit schießen können. Auch Napalm lässt sich im Online-Shop der Firma bestellen. Flammenwerfer sind in den meisten US-Bundesstaaten erlaubt. Die Kunden werden nicht auf Vorstrafen überprüft und brauchen keinen Waffenschein. Interessenten in Deutschland dürfen sich keine Hoffnungen machen. Hierzulande unterliegen Flammenwerfer dem Waffengesetz und dem Kriegswaffenkontrollgesetz und sind daher verboten.