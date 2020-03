Auch in Nepal herrscht wegen der Coronapandemie eine Ausgangssperre. Doch nicht alle wollen sich daran halten, wie die Polizei nun feststellen musste. Die mutmaßlichen Straftäter festzunehmen ist allerdings gar nicht so einfach. Denn auch hier sollen 1,5 Meter Abstand gehalten werden, damit sich das Virus nicht ausbreiten kann. Die Polizei in der Hauptstadt Kathmandu hat sich deshalb spezielle Greifer angeschafft. Mit diesen Zangen können die Polizisten die Delinquenten abführen und gleichzeitig die soziale Distanz einhalten. Die Methode scheint zu funktionieren. Es könnte also sein, dass die Greifer bald auch in anderen Ländern zu sehen sein wird.