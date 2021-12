Es war ein Abschied ohne großes Spektakel: Am Donnerstag hat die arabische Airline Emirates die allerletzte Maschine des Großraumflugzeugs A380 in Hamburg von Airbus übernommen. Wegen der Corona-Pandemie waren keine Gäste bei der Übergabe auf dem Airbus-Werksgelände in Hamburg-Finkenwerder zugelassen. Mit dem Riesenflugzeug - dessen Erstflug mittlerweile rund 16 Jahre zurückliegt - hatte Airbus große Hoffnungen verbunden. Große Chancen sah das Unternehmen vor allem in Asien. Doch der kommerzielle Erfolg des Fliegers, der auf zwei Decks Platz für mehr als 800 Passagiere bieten kann, blieb aus. Mit der letzten Maschine, die am Donnerstag in Hamburg übergeben wurde, wurden am Ende nur 251 Flugzeuge ausgeliefert. Die Airlines bevorzugen kleinere Maschinen für möglichst viele Direktflüge auch zwischen kleineren Flughäfen in aller Welt. Nach vielen Stornierungen verkündete der frühere Airbus-Chef Tom Enders 2019 das Aus für das A380-Programm. Emirates ist der bei weitem größte Käufer des Superfliegers. Die Airline hat insgesamt 123 Exemplare des Flugzeuges abgenommen

