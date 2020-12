Nahezu gähnende Leere vor dem Dresdner Residenzschloss am Montagmorgen. Für die sächsische Landeshauptstadt und den Rest des Bundeslandes gilt - wegen hoher Infektionszahlen - seit Mitternacht der Lockdown. Konkret bedeutet das: neben den meisten Geschäften bleiben Schulen und Kindertagesstätten geschlossen, außerdem gelten Kontaktbeschränkungen. Nur in dringenden Fällen soll der Wohnsitz verlassen werden, so zum Arbeiten oder zum Einkaufen. Verschärft gilt das zwischen 22 Uhr abends und 6 Uhr morgens. Was sagen die Dresdner dazu? "Ach, na, ich glaube, die teilweisen Maßnamen waren auch gut, weil die haben geholfen irgendwie, die Infektionen zu halten, aber jetzt ich finde das wichtig, notwendig die harten Lockdowns einzuführen, damit wir vielleicht je schneller, desto besser das überleben." "Na, ich hoffe, dass es besser wird, auf alle Fälle. Aber wie gesagt, das wird nicht reichen bis Januar. Das wird verlängert werden." "Wir müssen mit den Inzidenzzahlen unter 50 kommen, vielleicht sogar noch niedriger. Wobei, ich erwarte nicht, dass das bis zum 10. Januar passiert. So bei aller Tragik für die Geschäfte. Weil ich denke, der eine oder andere Geschäftsmann wird da so ein arges Problem kriegen." Zwischen dem 23. und dem 27. Dezember jeweils 12 Uhr sind Treffen mit insgesamt zehn Personen aus dem engsten Familien- und Freundeskreis zulässig. Sachsen gilt in Deutschland als Hotspot. Der viel zitierte Inzidenzwert liegt bei kapp 400 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner in sieben Tagen. Ab Mittwoch sollen dann alle Bundesländer in einen sogenannten harten Lockdown gehen. Vorerst gelten die Regelungen bis zum 10. Januar.

